Finanzen

Silbermarkt: Zwischen Boom, Knappheit und hoher Volatilität

Der Silberpreis stürmte monatelang nach oben – dann folgte ein abrupter Absturz. Hinter der Achterbahnfahrt stehen knappe Reserven, wachsende Industrienachfrage und neue geopolitische Risiken.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
05.02.2026 14:03
Aktualisiert: 05.02.2026 14:03
Lesezeit: 4 min
Silbermarkt: Zwischen Boom, Knappheit und hoher Volatilität
Mit Chemikalien werden die edlen Metalle extrahiert: In der Silbermine Escobal in San Rafael las Flores, Guatemala, wird der Abraum aus der Mine gewaschen. (Foto: dpa) Foto: Denis Düttmann

Im Folgenden:

  • Warum Silber mehr ist als nur ein glänzendes Schmuckmetall.
  • Wofür die Industrie das Edelmetall dringend benötigt.
  • Welche Länder den globalen Silbermarkt dominieren.

