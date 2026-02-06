Politik

USA und Iran am Verhandlungstisch: Chancen und Risiken der neuen Gespräche

Noch vor wenigen Wochen forderte US-Präsident Donald Trump einen Machtwechsel im Iran – jetzt verhandeln Washington und Teheran erneut miteinander. Im Mittelpunkt stehen die Gründe für diese Kehrtwende und die entscheidenden Themen, die auf dem Spiel stehen.