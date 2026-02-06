Politik

USA und Iran am Verhandlungstisch: Chancen und Risiken der neuen Gespräche

Noch vor wenigen Wochen forderte US-Präsident Donald Trump einen Machtwechsel im Iran – jetzt verhandeln Washington und Teheran erneut miteinander. Im Mittelpunkt stehen die Gründe für diese Kehrtwende und die entscheidenden Themen, die auf dem Spiel stehen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
06.02.2026 12:20
Lesezeit: 4 min
USA und Iran am Verhandlungstisch: Chancen und Risiken der neuen Gespräche
Menschen nehmen an einer staatlich organisierten Kundgebung teil, um den Geburtstag von Imam Mahdi zu feiern, einem Heiligen aus dem 9. Jahrhundert (Foto: dpa). Foto: Vahid Salemi

Im Folgenden:

  • Warum Trump trotz Forderung nach Machtwechsel im Iran nun verhandelt.
  • Weshalb die Gespräche in Oman zwischen unterschiedlichen Ausgangspositionen stattfinden.
  • Welche Rolle die Kriegssorgen und wirtschaftlichen Sanktionen für Teherans Verhandlungsbereitschaft spielen.

