Wirtschaft

New Yorker: Deutscher Modehändler erobert Irland

Der deutsche Modehändler New Yorker eröffnet seine erste Filiale in Irland direkt neben Marks & Spencer. Mit über 1.300 Stores weltweit und starkem Fokus auf Mitteleuropa setzt das Unternehmen auf erschwingliche, trendaktuelle Mode sowie innovative Ladenkonzepte.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.02.2026 07:21
Lesezeit: 2 min
New Yorker: Deutscher Modehändler erobert Irland
Der deutsche Modehändler New Yorker setzt auf Dublin und Mitteleuropa für seine internationale Expansion und moderne Ladenkonzepte. (Foto: dpa) Foto: Alexander Körner

Im Folgenden:

  • Warum New Yorker seine erste irische Filiale direkt neben Marks & Spencer öffnet.
  • Wie die Expansion von New Yorker den europäischen Modehandel verändert.
  • Welche Rolle moderne Ladenkonzepte bei der Kundenbindung spielen.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

New Yorker: Deutscher Modehändler erobert Irland
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft New Yorker: Deutscher Modehändler erobert Irland
11.02.2026

Der deutsche Modehändler New Yorker eröffnet seine erste Filiale in Irland direkt neben Marks & Spencer. Mit über 1.300 Stores weltweit...

Goldpreis: Die Edelmetalle Gold und Silber zwischen Risiko und Nachfrage
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis: Die Edelmetalle Gold und Silber zwischen Risiko und Nachfrage
11.02.2026

Gold und Silber haben nach einer spekulativen Übertreibung korrigiert, bleiben jedoch durch geopolitische Risiken, Zentralbanknachfrage...

US-Börsen schließen uneinheitlich – Dow Jones trotzt den Verlusten im Technologiesektor
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen schließen uneinheitlich – Dow Jones trotzt den Verlusten im Technologiesektor
10.02.2026

Der Handelsdienstag an den US-Aktienmärkten endete für die wichtigsten Indizes mit Verlusten, ungeachtet der Versuche zu Tagesbeginn,...

HVO-Diesel: Potenzial und Grenzen eines synthetischen Kraftstoffs
DWN
Technologie
Technologie HVO-Diesel: Potenzial und Grenzen eines synthetischen Kraftstoffs
10.02.2026

Künstlich hergestellter Dieselkraftstoff kann die CO₂-Bilanz bestehender Dieselautos deutlich verbessern. Wird HVO-Diesel damit zu einer...

Drohnenproduktion in der EU: Ukraine startet Fertigung in Deutschland
DWN
Politik
Politik Drohnenproduktion in der EU: Ukraine startet Fertigung in Deutschland
10.02.2026

Die Ukraine verlagert Teile ihrer Drohnenproduktion nach Deutschland und stärkt damit die europäische Rüstungsindustrie. Welche Folgen...

Teamviewer-Aktie rutscht ab: Teamviewer blickt zurückhaltend aufs neue Jahr – schwieriges Marktumfeld
DWN
Finanzen
Finanzen Teamviewer-Aktie rutscht ab: Teamviewer blickt zurückhaltend aufs neue Jahr – schwieriges Marktumfeld
10.02.2026

Die Teamviewer-Aktie steht nach einem deutlichen Kursrutsch erneut im Fokus der Anleger. Vorsichtige Ziele für 2026, ein schwieriges...

US-Börsen im Wandel: Neue Bewertungsmaßstäbe an den Finanzmärkten
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft US-Börsen im Wandel: Neue Bewertungsmaßstäbe an den Finanzmärkten
10.02.2026

Die US-Börsen geraten durch technologische Umbrüche und veränderte globale Kapitalströme in eine Phase der Neubewertung. Welche...

Tui-Aktie: Verhaltene Börsenreaktion nach starken Tui-Zahlen und stabiler Prognose – die Gründe
DWN
Finanzen
Finanzen Tui-Aktie: Verhaltene Börsenreaktion nach starken Tui-Zahlen und stabiler Prognose – die Gründe
10.02.2026

Starke Zahlen, sinkender Kurs: Der Reisekonzern Tui startet operativ so erfolgreich wie lange nicht. Hotels und Kreuzfahrten liefern...