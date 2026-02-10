Unternehmen

Atlas-Insolvenzverfahren: Baumaschinenhersteller Atlas aus Ganderkesee meldet Sanierung an

Der traditionsreiche Baumaschinenhersteller Atlas aus Ganderkesee steht vor einer ungewissen Zukunft. Mit dem Atlas-Insolvenzverfahren will das Unternehmen die Krise bewältigen und den Betrieb sichern. Doch reicht das aus, um neue Investoren zu überzeugen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.02.2026 08:56
Lesezeit: 2 min
Atlas-Insolvenzverfahren: Baumaschinenhersteller Atlas aus Ganderkesee meldet Sanierung an
Atlas-Pleite in Ganderkesee: Das Atlas-Insolvenzverfahren läuft, während die Restrukturierung den Neustart ermöglichen soll (Foto: iStockphoto.com/Jakob Berg) Foto: Jakob Berg

Atlas-Insolvenzverfahren: Baumaschinenhersteller meldet Sanierung an

Der Baumaschinenhersteller Atlas aus Ganderkesee steht vor einem entscheidenden Einschnitt: Das Unternehmen hat beim Amtsgericht Delmenhorst ein Atlas-Insolvenzverfahren beantragt. Mit dem Schritt will sich Atlas im Rahmen eines Sanierungsprozesses in Eigenverwaltung neu aufstellen. Das Insolvenzgericht ordnete mit Beschluss vom 6. Februar 2026 die vorläufige Eigenverwaltung an. Damit bleibt die Geschäftsführung weiterhin im Amt und steuert die Restrukturierung selbst, während ein gerichtlich bestellter Sachwalter die Abläufe überwacht.

Das Atlas-Insolvenzverfahren betrifft nicht nur die Atlas GmbH, sondern auch weitere Gesellschaften der Gruppe, darunter Atlas Spare Parts GmbH, Atlas FF, Atlas Group Services und Atlas Kompakt. Insgesamt sind rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Für sie gibt es zunächst Entwarnung: Die Löhne und Gehälter sind über das Insolvenzgeld bis einschließlich April 2026 gesichert. Produktion, Ersatzteilservice und Kundendienst laufen laut Unternehmen planmäßig weiter.

Baukrise als Auslöser: Atlas-Insolvenzverfahren wegen Auftragsrückgang

Als Hintergrund nennt Atlas eine seit längerem andauernde Marktschwäche in der Baumaschinen- und Bauwirtschaft. Diese habe zu deutlich rückläufigen Auftragseingängen und einer niedrigeren Auslastung geführt. Hinzu kommen strukturelle Belastungen, die eine Stabilisierung außerhalb eines Atlas-Insolvenzverfahrens erheblich erschweren. Die Situation zeigt, wie stark die schwächelnde Baukonjunktur auch etablierte Hersteller trifft.

Atlas, ein Traditionsunternehmen, das nach eigenen Angaben seit 1919 besteht, zählt zu den bekannten deutschen Herstellern von Baumaschinen. Besonders Mobil- und Raupenbagger sowie Ladekrane prägen das Portfolio. Der Umsatz lag zuletzt bei rund 150 Millionen Euro. Trotz bereits eingeleiteter Restrukturierungsmaßnahmen und Liquiditätsbeiträgen der Gesellschafterseite konnten Liquiditätsengpässe nicht vollständig vermieden werden. Die aktuelle Atlas-Pleite soll nun im Rahmen des Atlas-Insolvenzverfahrens geordnet bewältigt werden.

Geschäftsbetrieb läuft weiter: Management setzt nach Atlas-Pleite auf Restrukturierung

Zur Unterstützung wurden die Sanierungsexperten Dr. Malte Köster und Dr. Hans-Joachim Berner als Generalbevollmächtigte eingesetzt. Köster betonte: „ATLAS ist operativ leistungsfähig und verfügt über eine starke Marke. Das Eigenverwaltungsverfahren schafft jetzt den rechtlichen Rahmen, um die Restrukturierung konsequent umzusetzen und das Unternehmen nachhaltig zu stabilisieren.“ Berner ergänzte: „Wichtig ist: Der Geschäftsbetrieb läuft weiter.“

Der Rechtsanwalt Hendrik Gittermann wurde zum vorläufigen Sachwalter bestellt. Parallel startet Atlas Ganderkesee in den kommenden Tagen einen strukturierten internationalen Investorenprozess. Ziel ist es, zusätzliche Optionen für eine nachhaltige Fortführung zu eröffnen. Das Atlas-Insolvenzverfahren wird damit nicht nur zur Bewältigung der Krise, sondern auch zur Suche nach neuen Perspektiven für den Baggerhersteller.

Atlas-Insolvenzverfahren als Wendepunkt

Das Atlas-Insolvenzverfahren markiert einen entscheidenden Moment für den Traditionshersteller aus Ganderkesee. Trotz schwieriger Marktbedingungen bleibt der Geschäftsbetrieb stabil, und die rund 400 Beschäftigten erhalten vorerst Sicherheit durch Insolvenzgeld. Gleichzeitig zeigt das Verfahren, wie stark die schwächelnde Bauwirtschaft selbst etablierte Unternehmen unter Druck setzt. Mit der Eigenverwaltung und einem internationalen Investorenprozess versucht Atlas, die Restrukturierung konsequent umzusetzen und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Ob das Atlas-Insolvenzverfahren den erhofften Neustart bringt, wird sich in den kommenden Monaten entscheiden.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Technologie
Wie kann man ganz einfach Etiketten erstellen?
Technologie Wie kann man ganz einfach Etiketten erstellen?

Brady Workstation bietet praktische Etikettengestaltung (Drucken über Desktop - Laptop) für verschiedenste professionelle Anwendungen....

 

 

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Atlas-Insolvenzverfahren: Baumaschinenhersteller Atlas aus Ganderkesee meldet Sanierung an
DWN
Unternehmen
Unternehmen Atlas-Insolvenzverfahren: Baumaschinenhersteller Atlas aus Ganderkesee meldet Sanierung an
10.02.2026

Der traditionsreiche Baumaschinenhersteller Atlas aus Ganderkesee steht vor einer ungewissen Zukunft. Mit dem Atlas-Insolvenzverfahren will...

Allensbach-Umfrage: Mehrheit bewertet USA als Risiko für den Weltfrieden – Russland bleibt zentrales Sicherheitsrisiko
DWN
Panorama
Panorama Allensbach-Umfrage: Mehrheit bewertet USA als Risiko für den Weltfrieden – Russland bleibt zentrales Sicherheitsrisiko
10.02.2026

Eine aktuelle Allensbach-Umfrage zeigt einen spürbaren Wandel im sicherheitspolitischen Denken der Deutschen. Vertrauen bröckelt, alte...

Talanx-Aktie im Fokus: Versicherungskonzern Talanx mit Rekordgewinn trotz des Kalifornien-Feuers
DWN
Finanzen
Finanzen Talanx-Aktie im Fokus: Versicherungskonzern Talanx mit Rekordgewinn trotz des Kalifornien-Feuers
10.02.2026

Rekordgewinne trotz Naturkatastrophen: Der Versicherungskonzern Talanx überrascht mit starken Zahlen. Während Waldbrände Milliarden...

VW-Aktie: Unruhe wegen Milliardenbonus – VW-Betriebsrat kritisiert Vorstand
DWN
Finanzen
Finanzen VW-Aktie: Unruhe wegen Milliardenbonus – VW-Betriebsrat kritisiert Vorstand
10.02.2026

Sechs Milliarden Euro tauchen plötzlich bei Volkswagen auf – und lösen ein Bonus-Beben aus. Während Mitarbeiter verzichten, kassiert...

Tui-Aktie: Verhaltene Börsenreaktion nach starken Tui-Zahlen und stabiler Prognose – die Gründe
DWN
Finanzen
Finanzen Tui-Aktie: Verhaltene Börsenreaktion nach starken Tui-Zahlen und stabiler Prognose – die Gründe
10.02.2026

Starke Zahlen, sinkender Kurs: Der Reisekonzern Tui startet operativ so erfolgreich wie lange nicht. Hotels und Kreuzfahrten liefern...

Lebensmittelpreise unter Druck: Kommt jetzt die Entlastung im Supermarkt?
DWN
Finanzen
Finanzen Lebensmittelpreise unter Druck: Kommt jetzt die Entlastung im Supermarkt?
10.02.2026

Die globalen Lebensmittelpreise fallen seit Monaten. Für Verbraucher keimt Hoffnung auf günstigere Einkäufe. Doch ob sich der Trend...

Bargeldversorgung: Supermärkte lösen Bankfilialen als Bargeldquelle ab
DWN
Finanzen
Finanzen Bargeldversorgung: Supermärkte lösen Bankfilialen als Bargeldquelle ab
10.02.2026

Der Zugang zum eigenen Bargeld verändert sich in Deutschland schleichend: Während die Zahlen klassischer Bankfilialen und Geldautomaten...

US-Börsen: Schmerzhafte Neubewertung im Softwaresektor und am Kryptomarkt vor dem Hintergrund der Wall-Street-Rekorde
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Schmerzhafte Neubewertung im Softwaresektor und am Kryptomarkt vor dem Hintergrund der Wall-Street-Rekorde
09.02.2026

Die wichtigsten Indizes der Wall Street beendeten den Handelstag am Montag im Plus und hielten den Dow Jones Industrial Average stabil...