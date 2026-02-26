Wirtschaft

Entlastung für Landwirte: EU setzt Zölle auf Stickstoffdünger für ein Jahr aus

Die EU setzt bei Stickstoffdünger auf eine befristete Zollpause, um die angespannte Lage im Agrarsektor zu entschärfen. Reicht dieser Schritt aus, um Kosten zu senken und die Versorgungssicherheit nachhaltig zu stabilisieren?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
26.02.2026 06:03
Lesezeit: 2 min
Entlastung für Landwirte: EU setzt Zölle auf Stickstoffdünger für ein Jahr aus
Die EU setzt die Zölle auf Stickstoffdünger für ein Jahr aus, um Landwirte zu entlasten und die Versorgungssicherheit im Agrarsektor zu stärken

Im Folgenden:

  • Warum die EU Einfuhrzölle auf Stickstoffdünger für ein Jahr aussetzt.
  • Welche Lieferländer von den zollfreien Kontingenten ausgeschlossen bleiben und weshalb.
  • Wie 60 Millionen Euro Entlastung den Druck auf europäische Landwirte abfedern sollen.

X

