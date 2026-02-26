Wirtschaft

Entlastung für Landwirte: EU setzt Zölle auf Stickstoffdünger für ein Jahr aus

Die EU setzt bei Stickstoffdünger auf eine befristete Zollpause, um die angespannte Lage im Agrarsektor zu entschärfen. Reicht dieser Schritt aus, um Kosten zu senken und die Versorgungssicherheit nachhaltig zu stabilisieren?