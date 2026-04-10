Finanzen

Verpflegungspauschale 2026: Wie Sie Spesensätze berechnen und was zu beachten ist

Spesensätze 2026 im Überblick: Wie hoch die Verpflegungspauschale 2026 ist, wann 14 Euro oder 28 Euro gelten und welche Regeln bei Dienstreisen im In- und Ausland beachtet werden müssen. Der Artikel liefert die wichtigsten Zahlen, praktische Beispiele und Hinweise zu typischen Fehlern.
Autor
Iana Roth
10.04.2026 12:15
Aktualisiert: 08.03.2030 18:00
Lesezeit: 4 min
Verpflegungspauschale 2026: Wie Sie Spesensätze berechnen und was zu beachten ist
Die Verpflegungspauschale 2026 regelt, welche Spesensätze Arbeitnehmer bei Dienstreisen steuerlich geltend machen können. (Bildquelle: erstellt mit ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wie sich die Verpflegungspauschale 2026 korrekt berechnen lässt – inklusive Mahlzeitenkürzungen.
  • Welche Tagessätze für Inlands- und Auslandsdienstreisen 2026 steuerlich anerkannt werden.
  • Weshalb gestellte Mahlzeiten die erstattungsfähige Pauschale direkt und messbar reduzieren.

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Iana Roth

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Iana Roth ist Redakteurin bei den DWN und schreibt über Steuern, Recht und HR-Themen. Zuvor war sie als Personalsachbearbeiterin tätig. Davor arbeitete sie mehrere Jahre als Autorin für einen russischen Verlag, der Fachliteratur vor allem für Buchhalter und Juristen produziert.

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