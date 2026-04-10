Finanzen

Verpflegungspauschale 2026: Wie Sie Spesensätze berechnen und was zu beachten ist

Spesensätze 2026 im Überblick: Wie hoch die Verpflegungspauschale 2026 ist, wann 14 Euro oder 28 Euro gelten und welche Regeln bei Dienstreisen im In- und Ausland beachtet werden müssen. Der Artikel liefert die wichtigsten Zahlen, praktische Beispiele und Hinweise zu typischen Fehlern.