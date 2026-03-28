Politik

Ehegattensplitting vorm Aus? Die Institution Ehe soll tiefgreifend verändert werden

Beim Ehegattensplitting wird das Einkommen beider Ehe- oder Lebenspartner gemeinsam versteuert, was sich lohnt, wenn einer deutlich weniger verdient. Die umstrittende Kehrseite: Erweitert die Frau ihre Arbeitszeit, schrumpft der Splittingvorteil -und vom höheren Verdienst bleibt ihr netto weniger übrig. Die politische Debatte über ein mögliches Aus läuft bereits und sie hat Potenzial für einen Koalitionskrach: Klingbeil ist dafür, Merz dagegen.