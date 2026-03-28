Unternehmen

EU Inc.: Neue EU-Unternehmensform soll Binnenmarkt stärken

Europas Start-up-Branche wird von unterschiedlichen Rechtsvorschriften der einzelnen Mitgliedsstaaten ausgebremst. Jetzt hat die EU-Kommission, die von Gründer, Verbände und Investoren initiierte neue Unternehmensform „EU Inc.“ vorgestellt. Was konkret geplant ist und welche Bedenken es bereits gibt.