Immobilien

Wohnimmobilienmarkt: Wo Investoren jetzt und in Zukunft Rendite finden

Der deutsche Wohnimmobilienmarkt stabilisiert sich spürbar. Preise steigen wieder, Transaktionen nehmen zu und Kapital kehrt zurück. Doch unter dauerhaft höheren Zinsen und wachsender Regulierung entstehen nicht mehr automatisch durch steigende Preise. Investoren müssen genauer rechnen – und stehen vor einer strategischen Entscheidung: Neubau oder Entwicklung im Bestand?
Autor
avtor
Carsten Schmidt
28.03.2026 12:03
Aktualisiert: 01.01.2030 11:24
Lesezeit: 7 min
Wohnimmobilienmarkt: Wo Investoren jetzt und in Zukunft Rendite finden
Immobilienpreise steigen wieder – aber nicht überall. Wo finden Investoren Rendite und wo lohnt sich der Einstieg? (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wie sich Preise, Zinsen und Transaktionszahlen 2026 entwickeln werden
  • Warum Bestand derzeit stärker nachgefragt wird als Neubau
  • Welche Rolle Eigenkapital und ESG-Vorgaben spielen
  • Für welchen Anlegertyp Neubau oder Bestandsentwicklung wirtschaftlich sinnvoller ist

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Carsten Schmidt
Carsten Schmidt ist seit Januar 2024 freier Autor für die Deutschen Wirtschafts­nachrichten. Der Finanz- und Wirtschaftsjournalist ist seit über zehn Jahren für verschiedene Wirtschafts- und Finanzmedien aktiv, unter anderem für CAPinside, DASINVESTMENT.com, multiasset.com, das private-banking-magazin.de sowie den Norddeutschen Rundfunk und die Lübecker Nachrichten. Darüber hinaus war er unter anderem für die HypoVereinsbank und verschiedene Kommunikationsagenturen tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf Finanzmärkten und Fondsanalysen sowie Mittelstand und Wirtschaftspolitik. Carsten Schmidt ist Diplom-Germanist und Mitgründer des Surf- und Outdoormagazins Waves & Woods (2017).
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