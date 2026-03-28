Technologie

Neuer Skoda Epiq im Check: City-SUV mit cleveren Details kommt im Herbst

Der Skoda Epiq will ab Herbst den Markt der günstigen Elektro-SUVs aufmischen. Mit viel Platz, cleveren Details und moderner Technik richtet er sich besonders an Stadtfahrer. Doch reicht das, um die Konkurrenz wirklich zu schlagen?