Technologie

Neuer Skoda Epiq im Check: City-SUV mit cleveren Details kommt im Herbst

Der Skoda Epiq will ab Herbst den Markt der günstigen Elektro-SUVs aufmischen. Mit viel Platz, cleveren Details und moderner Technik richtet er sich besonders an Stadtfahrer. Doch reicht das, um die Konkurrenz wirklich zu schlagen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
28.03.2026 11:00
Lesezeit: 3 min
Neuer Skoda Epiq im Check: City-SUV mit cleveren Details kommt im Herbst
Skoda Epiq vor Beginn der IAA Mobility: Der Elektro-SUV will die Konkurrenz herausfordern (Foto: dpa). Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Warum setzt der Skoda Epiq auf besonders viel Platz trotz kompakter Maße?
  • Welche Rolle spielt die neue Plattform beim günstigen Einstiegspreis?
  • Wie praktisch ist der zusätzliche Frunk im Alltag wirklich?

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