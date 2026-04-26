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Azubis gesucht? Welche Benefits für Auszubildende attraktiv sind

Der Ausbildungsmarkt steht unter erheblichem Druck: Fast jeder zweite Betrieb konnte letztes Jahr nicht alle Ausbildungsplätze besetzen. Umso größer ist der Wettbewerb um geeigneten Nachwuchs. Mit welchen Benefits Arbeitgeber bei jungen Menschen punkten können.