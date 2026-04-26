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Azubis gesucht? Welche Benefits für Auszubildende attraktiv sind

Der Ausbildungsmarkt steht unter erheblichem Druck: Fast jeder zweite Betrieb konnte letztes Jahr nicht alle Ausbildungsplätze besetzen. Umso größer ist der Wettbewerb um geeigneten Nachwuchs. Mit welchen Benefits Arbeitgeber bei jungen Menschen punkten können.
Autor
Mirell Bellmann
26.04.2026 12:01
Lesezeit: 3 min
Azubis gesucht? Welche Benefits für Auszubildende attraktiv sind
Immer mehr Unternehmen bieten ihren künftigen Auszubildenden Zusatzleistungen wie Weiterbildung oder Sonderzahlungen. Doch wichtig ist den jungen Leuten oft etwas anderes. (Foto: dpa) Foto: Martin Schutt

Im Folgenden:

  • Warum Benefits allein keine Auszubildenden anziehen – und was Jugendliche wirklich wollen.
  • Welche Zusatzleistungen bei der Azubi-Suche tatsächlich den Unterschied machen.
  • Weshalb fast jeder zweite Betrieb Ausbildungsplätze nicht besetzen kann.

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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