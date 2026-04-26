Panorama

Leben nach Tschernobyl: Schicksal eines Liquidators zwischen Atomkatastrophe und Krieg in Kiew

Mehr als drei Jahrzehnte nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl kämpft ein ehemaliger Liquidator noch immer mit den Folgen. Inmitten des Krieges in der Ukraine blickt er zurück – doch wie viel Vergangenheit kann ein Mensch ertragen?