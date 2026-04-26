Panorama

Leben nach Tschernobyl: Schicksal eines Liquidators zwischen Atomkatastrophe und Krieg in Kiew

Mehr als drei Jahrzehnte nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl kämpft ein ehemaliger Liquidator noch immer mit den Folgen. Inmitten des Krieges in der Ukraine blickt er zurück – doch wie viel Vergangenheit kann ein Mensch ertragen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
26.04.2026 09:10
Lesezeit: 4 min
Leben nach Tschernobyl: Schicksal eines Liquidators zwischen Atomkatastrophe und Krieg in Kiew
Das Riesenrad befindet sich im Vergnügungspark in der Geisterstadt Prypiat. Die heute verlassene Stadt wurde 1970 im Zusammenhang mit dem Kernkraftwerk Tschernobyl gegründet. (Foto: dpa) Foto: ---

Im Folgenden:

  • Wie erlebte Bukow die Nacht der Explosion in Tschernobyl?
  • Warum kehrte er freiwillig in die Sperrzone zurück?
  • Wie gefährlich war die Arbeit als Liquidator wirklich?

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