Finanzen

Deutsche Bank-Analyse: S&P 500 wird zur Milliardenfalle für sorglose Anleger

Der S&P 500 rennt von Rekord zu Rekord, doch ausgerechnet die Deutsche Bank sieht darin ein Warnsignal. Der rasante Anstieg erinnert an seltene Börsenphasen, darunter die Monate vor dem Crash von 1987. Für Anleger mit US-Tech-Gewichtung wird die Rally damit zum Test, ob sie noch von Stärke profitieren oder bereits zu viel Risiko im Depot tragen.