US-Marktbericht: S&P 500 und Nasdaq wieder auf historischen Höchstständen

Künstliche Intelligenz beflügelt die Indizes

Aktien aus den Bereichen Halbleiter und Künstliche Intelligenz haben der Wall Street am Freitag zum Läuten der Schlussglocke wieder zu historischen Höchstständen verholfen.

Der S&P 500 stieg um 0,84 Prozent auf 7.398,93 Punkte, während die technologielastige Nasdaq um 1,71 Prozent auf 26.247,08 Punkte zulegte. Es ist die sechste Woche in Folge, in der beide Indizes gestiegen sind – ihre längste wöchentliche Gewinnserie seit 2024.

Der Dow Jones, in dem weniger Halbleiter-Werte und große Tech-Akteure vertreten sind, tendierte relativ unverändert und schloss mit einem minimalen Plus von 0,02 Prozent bei 49.609,16 Punkten.

Rohstoffpreise drücken die Verbraucherstimmung

Im späten Handel pendelte die Referenzölsorte Brent um die Marke von 100 US-Dollar pro Barrel, ein Rückgang gegenüber den Höchstständen von über 102 US-Dollar im früheren Handelsverlauf.

Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die Verbraucherstimmung in den USA unter das Rekordtief des Vormonats gefallen ist, während es seitens JP Morgan Hinweise gab, dass der Benzinpreis für die dortigen Verbraucher 5 US-Dollar pro Gallone erreichen wird.

Der Konsumklimaindex der University of Michigan fiel im Mai auf 48,2 Punkte, ein Rückgang gegenüber den 49,8 Punkten vom April.

Tagesgewinner und Verlierer im S&P 500

Der größte Tagesgewinner im S&P 500 war Akamai Technologies mit einem Plus von 26,58 Prozent auf 147,71 US-Dollar.

Sandisk stieg um 16,60 Prozent auf 1.562,34 US-Dollar, während Micron Technology um 15,49 Prozent auf 746,79 US-Dollar zulegte.

Am anderen Ende der Tabelle fiel Mettler-Toledo International um 14,84 Prozent auf 1.123,53 US-Dollar, Motorola Solutions verlor 11,38 Prozent auf 383,92 US-Dollar und die Expedia Group verzeichnete ein Minus von 9,02 Prozent auf 229,98 US-Dollar.