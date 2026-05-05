US-Börsenbericht: Rekordschlussstände für S&P 500 und Nasdaq, während der Waffenstillstand hält

Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock)

Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock) Foto: Alexey_Fedoren/iStock

Neue Höchststände an der Wall Street

Die Wall Street legte am Dienstag kräftig zu, beflügelt von besser als erwartet ausgefallenen Unternehmensgewinnen und einem leichten Rückgang der Ölpreise.

Der S&P 500 stieg um 0,81 Prozent auf einen Rekordschlussstand von 7.259,22 Punkten, während der technologielastige Nasdaq mit einem Plus von 1,03 Prozent seinen eigenen Rekord von 25.326,13 Punkten erreichte. Der Dow Jones Industrial Average legte um 0,73 Prozent auf 49.298,25 Punkte zu.

Geopolitische Signale beruhigen den Ölmarkt

Der Preis für Brent-Rohöl fiel im späten Handel am Dienstag leicht auf 110 US-Dollar pro Barrel, nachdem US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte, dass der fragile Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran „nicht vorbei“ sei.

Die Ölpreise waren am Montag um 6 Prozent in die Höhe geschnellt, nachdem die Andeutung von US-Präsident Donald Trump, die USA würden helfen, festsitzende Schiffe durch die Straße von Hormus zu „lotsen“, erneute Spannungen ausgelöst hatte.

Licht und Schatten in der Berichtssaison

KI-Chip-Aktien stützten die Kursgewinne an der Wall Street, wobei Intel um fast 13 Prozent in die Höhe schoss, nachdem Berichten zufolge Apple die Möglichkeit prüft, den Chiphersteller mit der Produktion von Prozessoren für seine US-Geräte zu beauftragen.

Die Halbleiter- und Datenspeicherunternehmen Micron Technology und SanDisk legten ebenfalls um 11 Prozent beziehungsweise 12 Prozent zu.

Die Berichtssaison setzte sich mit einer weiteren Reihe besser als erwartet ausgefallener Quartalsergebnisse fort. Am Dienstag legten die Aktienkurse des Chemiekonzerns Du Pont und der Budweiser-Muttergesellschaft Anheuser-Busch um jeweils 8 Prozent zu, nachdem beide für das erste Quartal stärkere Gewinne und Umsätze als prognostiziert gemeldet hatten.

Rund 85 Prozent der S&P-Unternehmen, die bislang ihre Zahlen vorgelegt haben, haben die Erwartungen übertroffen.

Der Zahlungsdienstleister PayPal führte die Verliererliste an und verzeichnete einen Kursrückgang von 7,76 Prozent nach Berichten, wonach das Unternehmen 20 Prozent seiner Stellen streichen wird. Die Aktien von Palantir Technologies fielen um fast 7 Prozent, obwohl das Unternehmen für das erste Quartal 2026 Ergebnisse meldete, die die Erwartungen übertrafen.

Die Krypto-Handelsplattform Coinbase gab ebenfalls um 2,58 Prozent nach, nachdem sie signalisiert hatte, ihre Belegschaft um 14 Prozent reduzieren zu wollen.