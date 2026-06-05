Politik

"Ein reines Belastungspaket": Scharfe Kritik an Warkens Pflegereform - "erschüttert und wütend"

Für die Pflegeversicherung liegt jetzt ein Sanierungskonzept vor, das den Alltag für viele teurer macht. Nun erhält Warken starken Gegenwind. Kritisiert wird die Mehrbelastung für Pflegebedürftige und Pflegekräfte, die "ein Schlag ins Gesicht" bedeute. Außerdem sei das Gesetz nicht mit den Ländern abgesprochen.