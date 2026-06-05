Politik

Armenien-Wahl wird zum Testfall für Europas Machtanspruch

Armenien steht vor einer Wahl, die weit über Jerewan hinausreicht. Im Südkaukasus entscheidet sich, ob Russland ein weiteres Einflussgebiet verliert und Europa neue politische sowie wirtschaftliche Zugänge nach Asien gewinnt. Für Deutschland geht es dabei auch um Handelsrouten, Energieinteressen und die Frage, wie belastbar Europas strategische Alternativen wirklich sind.
Autor
Agne Škultinaite
05.06.2026 19:31
Lesezeit: 6 min
Armenien-Wahl wird zum Testfall für Europas Machtanspruch
Nikol Paschinjan setzt bei der Armenien-Wahl auf eine Annäherung an Europa und riskiert damit den offenen Machtkampf mit Moskau. (Foto: dpa | Sebastian Gollnow) Foto: Sebastian Gollnow

Im Folgenden:

  • Warum die Armenien-Wahl Putins Einfluss im Südkaukasus erschüttern könnte.
  • Wie Paschinjan Armenien aus Moskaus Griff lösen will.
  • Welche Rolle neue Handelsrouten für Europa spielen könnten.

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