Politik

Armenien-Wahl wird zum Testfall für Europas Machtanspruch

Armenien steht vor einer Wahl, die weit über Jerewan hinausreicht. Im Südkaukasus entscheidet sich, ob Russland ein weiteres Einflussgebiet verliert und Europa neue politische sowie wirtschaftliche Zugänge nach Asien gewinnt. Für Deutschland geht es dabei auch um Handelsrouten, Energieinteressen und die Frage, wie belastbar Europas strategische Alternativen wirklich sind.