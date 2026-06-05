US-Märkte schließen: Nasdaq von massivem Ausverkauf getroffen

Flucht aus dem Tech-Sektor

Ein Rückgang des Nasdaq-Index an der Wall Street hat sich zu einem massiven Ausverkauf entwickelt, da Anleger fluchtartig Technologiewerte abstoßen.

Dies geschieht vor dem Hintergrund steigender Anleiherenditen und eines soliden US-Arbeitsmarktberichts, die darauf hindeuten, dass der nächste Schritt der US-Notenbank eine Zinserhöhung sein wird.

Zum Handelsschluss am Freitag war der technologielastige Nasdaq um 4,18 Prozent gefallen.

Rückschlag für den Bullenmarkt

Andernorts verzeichnete der S&P 500 ein Minus von 2,65 Prozent und beendete damit eine neunwöchige Gewinnserie, während der Dow um 1,35 Prozent nachgab.

Diese Marktbewegungen stellen den größten Rückschlag für den Bullenmarkt seit Monaten dar, da die Nervosität bezüglich KI-Wetten das Anlegerverhalten weiterhin beeinflusst.

Eine Ausnahme vom Abwärtsdruck bildete der Sektor für Basiskonsumgüter im S&P 500, der im späten Freitagshandel mit 2,3 Prozent im Plus lag.

Dies war der größte Kursgewinn des Sektors seit dem 9. April des vergangenen Jahres.

Im Gegensatz dazu steuern Technologiewerte auf ihren höchsten Tagesverlust seit demselben Monat des Vorjahres zu und lagen im späten Handel rund 4,6 Prozent im Minus.

Die wichtigsten Einzelwerte im Überblick

Die größten Verlierer im S&P 500 waren Micron Technology, die um 13,25 Prozent auf 864,01 $ nachgaben, Teradyne mit einem Minus von 12,03 Prozent auf 357,93 $, Sandisk, die um 11,39 Prozent auf 1.559,32 $ fielen, sowie First Solar mit einem Abschlag von 11,41 Prozent auf 279,01 $.

Am anderen Ende der Tabelle stiegen Cooper Cos um 8,58 Prozent auf 67,34 $, FedEx Freight legte um 6,60 Prozent auf 168,12 $ zu und Kimberly-Clark gewann 6,28 Prozent auf 99,04 $.