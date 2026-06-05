Wirtschaft

Gegenwind für den Standort: Bund verteidigt Kurs nach Pharma-Investitionsstopps

Nachdem große Pharmakonzerne angekündigt haben, geplante Milliardeninvestitionen in Deutschland auf Eis zu legen, bezieht die Bundesregierung Stellung. Trotz der harschen Kritik aus der Wirtschaft verteidigt das Gesundheitsministerium sein geplantes Sparpaket für die Krankenkassen.