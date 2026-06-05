Finanzen

Anthropic-IPO: Der KI-Boom bekommt seinen Börsentest

Erst kam ChatGPT, jetzt drängt Claude an die Börse. Das Anthropic IPO könnte zeigen, ob der KI-Boom wirklich tragfähig ist oder Anleger nur die nächste Tech-Fantasie bezahlen. Für OpenAI, Investoren und deutsche Unternehmen steht damit mehr auf dem Spiel als ein einzelner Börsengang.
Autor
Joonatan Mandel
05.06.2026 16:00
Lesezeit: 3 min
Anthropic-IPO: Der KI-Boom bekommt seinen Börsentest
Das mögliche Anthropic IPO macht die Milliardenbewertungen der KI-Branche erstmals zum öffentlichen Testfall für Investoren. (Foto: /dpa | Philip Dulian) Foto: Philip Dulian

Im Folgenden:

  • Warum das Anthropic-IPO den ersten echten Börsentest für generative KI bringt.
  • Wie Claude den Vorsprung von OpenAI an der Wall Street gefährdet.
  • Welche Milliardenbewertung Investoren nun bei Anthropic akzeptieren müssten.

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