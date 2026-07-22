Finanzen

BMW-Aktie: Rätsel um in Kaliningrad produzierte BMW – wie ist das möglich?

Obwohl BMW seine Aktivitäten in Russland vor Jahren eingestellt hat, werden in Kaliningrad wieder SUV der Marke montiert. Die Herkunft der Komponenten bleibt rätselhaft, offizielle Erklärungen überzeugen kaum. Handelt es sich um geschickte Sanktionsumgehung oder steckt mehr dahinter?