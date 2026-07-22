Finanzen

DAX-Kurs aktuell über 25.000 Punkten: Start der Berichtssaison im Fokus

Zum Handelsstart behauptet der DAX die Marke von 25.000 Punkten und profitiert von der beginnenden Berichtssaison. Mehrere Unternehmen überraschen mit positiven Nachrichten, während Anleger gespannt auf die Zahlen großer US-Technologiekonzerne warten. Reicht das für neue Impulse?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
22.07.2026 09:37
Aktualisiert: 22.07.2026 09:37
Lesezeit: 2 min
DAX-Kurs aktuell über 25.000 Punkten: Start der Berichtssaison im Fokus
Der DAX-Kurs behauptet zum Start in die Bilanzsaison die Marke von 25.000 Punkten. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum hält sich der DAX über 25.000 Punkten?
  • Weshalb rücken Tesla und Alphabet jetzt in den Mittelpunkt?
  • Wie reagieren Anleger auf den höheren Ölpreis?

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