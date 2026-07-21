US-Börsenbericht: Sandisk-Aktien steigen um 14,5 Prozent, da Chip-Werte das Thema Iran-Krieg überschatten

Die US-Börsen stehen seit Jahrzehnten im Fokus internationaler Anleger. (Foto: Dmitry Vinogradov/iStock)

Die US-Börsen stehen seit Jahrzehnten im Fokus internationaler Anleger. (Foto: Dmitry Vinogradov/iStock) Foto: Dmitry Vinogradov/iStock

Aufwind an der Wall Street trotz globaler Spannungen

Die Aktien an der Wall Street legten am Dienstag kräftig zu, da sich die Märkte trotz der jüngsten Eskalationen und der wachsenden Unsicherheit im Nahen Osten erholten.

Treiber der Rally waren Chip-Aktien, wobei Micron Technology und Sandisk mit einem Plus von 12,5 Prozent beziehungsweise 14,5 Prozent am stärksten zulegten.

Halbleiterunternehmen waren in den vergangenen Wochen einer extremen Marktvolatilität ausgesetzt, schienen am Dienstag jedoch auf Kurs zu sein, ihre deutlichen Gewinne fortzusetzen.

Halbleiter-Riesen führen die Markt-Rallye an

Die drei wichtigsten US-Indizes schlossen am Dienstag im Plus, angeführt von Gewinnen beim technologielastigen Nasdaq-100-Index, der um 2 Prozent auf 29.175,54 Punkte stieg.

Unterdessen verzeichneten der breiter gefasste S&P 500 und der Dow Jones Industrial Average Zuwächse von 0,9 Prozent beziehungsweise 0,7 Prozent.

Neben Micron und Sandisk legten auch Chip-Aktien wie Advanced Micro Devices und Intel kräftig zu und stiegen um 8 Prozent beziehungsweise 9,3 Prozent. Letzteres Unternehmen gab am Dienstag bekannt, weitere Stellen abzubauen und seine wichtige Rechenzentrumssparte umzustrukturieren.

Die Aktien der Tech-Riesen Nvidia und Apple schlossen 1,9 Prozent und 0,45 Prozent höher. Nvidia teilte mit, dass seine neuesten Chip-Designs allmählich an die Kunden ausgeliefert werden.

Die Papiere von Elon Musks SpaceX legten um 3 Prozent zu, nachdem sie im Tagesverlauf bereits um bis zu 6 Prozent im Plus gelegen hatten. Unterdessen verzeichnete Musks Tesla einen Zuwachs von 2,5 Prozent.

Software-Aktien hingegen führten am Dienstag die Verlustliste an der Wall Street an. Die Google-Mutter Alphabet, Microsoft und Amazon schlossen jeweils 1,1 Prozent im Minus, während Unternehmen wie Palantir und Crowdstrike um 1,6 Prozent beziehungsweise 3,5 Prozent nachgaben.

Marktstimmung trotzt geopolitischen Konflikten

Die Stimmung der Anleger war am Dienstag trotz der wachsenden Unsicherheit im Nahen Osten allgemein positiv.

Die USA führten die zehnte Nacht in Folge Angriffe gegen den Iran durch, seit Präsident Donald Trump den Waffenstillstand für „beendet“ erklärt hatte. Währenddessen griffen Teherans Streitkräfte US-Militäreinrichtungen im gesamten Naen Osten an, und ihre Houthi-Verbündeten riefen ein Seeembargo gegen Saudi-Arabien aus.

Dies geschieht zudem vor dem Hintergrund der anstehenden Quartalsberichte von US-Unternehmen in den kommenden Wochen. Laut CNBC haben von den 66 S&P-500-Unternehmen, die bereits Ergebnisse vorgelegt haben, fast 88 Prozent die Gewinnprognosen übertroffen.

Im weiteren Verlauf dieser Woche werden unter anderem Alphabet, IBM und Tesla ihre Zahlen vorlegen.