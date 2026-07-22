Wirtschaft

Wadephuls Afrika-Reise: Deutschlands Suche nach neuen Chancen

Neue Märkte, kritische Rohstoffe und politische Allianzen: Deutschland setzt verstärkt auf Afrika. Außenminister Johann Wadephul verbindet seine Reise mit klaren Erwartungen an die Wirtschaft. Doch reichen Appelle an Unternehmen aus, um im internationalen Wettbewerb den Anschluss zu halten?