Wirtschaft

Neues EU-Grenzsystem EES belastet Flughäfen: Branche warnt vor Verzögerungen

Das neue EU-Grenzsystem EES sorgt an europäischen Flughäfen für wachsende Unsicherheit im Reiseverkehr und stellt Abläufe zunehmend auf die Probe. Drohen durch die neuen Kontrollen dauerhaft längere Wartezeiten an Europas Flughäfen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
26.04.2026 05:41
Lesezeit: 3 min
Neues EU-Grenzsystem EES belastet Flughäfen: Branche warnt vor Verzögerungen
Das neue EU-Grenzsystem könnte an Europas Flughäfen zu deutlich längeren Wartezeiten führen und den Reiseverkehr spürbar belasten. (Foto: dpa) Foto: Hannes P Albert

Im Folgenden:

  • Warum Europas Flughäfen vor dem Sommer vor massiven Wartezeiten durch das neue EU-Grenzsystem warnen.
  • Weshalb Brüssel die Kritik der Flughafenbetreiber zurückweist und wie groß die Meinungsverschiedenheiten wirklich sind.
  • Welche Risiken das neue Einreisesystem für Deutschlands Luftverkehr und exportorientierte Unternehmen bedeutet.

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