Wirtschaft

Lohnt es sich noch, Informatik zu studieren?

KI verändert den Einstieg in die IT-Branche schneller als viele erwartet haben. Informatik bleibt gefragt, doch der sichere Weg zum gut bezahlten Job führt künftig nicht mehr über reines Codieren.
Autor
avtor
Gorazd Suhadolnik
24.06.2026 12:01
Lesezeit: 10 min
Lohnt es sich noch, Informatik zu studieren?
Programmierer der Zukunft: Wer nur Code schreibt, verliert an Wert. (Illustration: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum ein Informatikstudium heute nicht mehr automatisch zum sicheren Job führt.
  • Weshalb Unternehmen zunehmend keine Junior-Entwickler mehr einstellen wollen.
  • Welche Fähigkeiten Informatiker künftig brauchen, um auf dem Arbeitsmarkt relevant zu bleiben.

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