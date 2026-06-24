Politik

Khamenei ist tot, doch das Regime lebt weiter: Warum die Iran-Krise Europa erreicht

Khameneis Tod ließ viele Exil-Iraner kurz an den Sturz des Regimes glauben. Doch der neue Frieden bringt vorerst vor allem Ernüchterung, offene Fragen und neue Zweifel an den Interessen des Westens.