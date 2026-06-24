Politik

Khamenei ist tot, doch das Regime lebt weiter: Warum die Iran-Krise Europa erreicht

Khameneis Tod ließ viele Exil-Iraner kurz an den Sturz des Regimes glauben. Doch der neue Frieden bringt vorerst vor allem Ernüchterung, offene Fragen und neue Zweifel an den Interessen des Westens.
Autor
avtor
Mathias Hagemann-Nielsen
24.06.2026 11:36
Lesezeit: 6 min
Khamenei ist tot, doch das Regime lebt weiter: Warum die Iran-Krise Europa erreicht
Der Tod Khameneis weckte Hoffnung auf Wandel im Iran. Doch der Friedensdeal lässt viele Exil-Iraner tief enttäuscht zurück. (Foto: dpa/AP | Vahid Salemi) Foto: Vahid Salemi

Im Folgenden:

  • Warum Khameneis Tod bei vielen Exil-Iranern kurz Hoffnung auslöste.
  • Wie der Friedensdeal die Erwartungen an einen freien Iran enttäuscht.
  • Welche Rolle Ölpreise und die Straße von Hormus dabei spielen.

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