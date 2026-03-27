Politik

Führerschein-Reform, Preisindex Deutschlandticket: Die Ergebnisse der Verkehrsminister

Die Verkehrsminister der Länder haben sich auf eine Führerschein-Reform geeinigt - mit dem Ziel, die Kosten dafür zu senken. Auch beim Deutschlandticket soll es Änderungen geben. Beim Schutz von Bahn-Mitarbeitenden blieb es hingegen vage.