Politik

Führerschein-Reform, Preisindex Deutschlandticket: Die Ergebnisse der Verkehrsminister

Die Verkehrsminister der Länder haben sich auf eine Führerschein-Reform geeinigt - mit dem Ziel, die Kosten dafür zu senken. Auch beim Deutschlandticket soll es Änderungen geben. Beim Schutz von Bahn-Mitarbeitenden blieb es hingegen vage.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
27.03.2026 16:02
Lesezeit: 3 min
Führerschein-Reform, Preisindex Deutschlandticket: Die Ergebnisse der Verkehrsminister
Die Verkehrsminister beschlossen einen Preisindex für das Deutschlandticket im Nah- und Regionalverkehr vom kommenden Jahr an. (Foto: dpa) Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Im Folgenden:

  • Warum das Deutschlandticket ab 2027 nach einer Formel statt politisch berechnet wird.
  • Weshalb die Länder für den Regionalverkehr 14 Milliarden Euro zusätzlich vom Bund fordern.
  • Wie die geplante Führerschein-Reform Fahrschüler finanziell entlasten soll.

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