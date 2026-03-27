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Neues Textilgesetz geplant: Hersteller sollen für Altkleider zahlen

Billigkleidung überschwemmt den Markt. Ein neues Gesetz will Hersteller stärker in die Pflicht nehmen. Doch Umweltschützer sehen darin eine verpasste Chance.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
27.03.2026 15:15
Lesezeit: 2 min
Neues Textilgesetz geplant: Hersteller sollen für Altkleider zahlen
Neues Textilgesetz: Je umweltfreundlicher ein Produkt ist, desto geringer soll der zu zahlende Betrag ausfallen. (Foto: dpa) Foto: Marco Krefting

Im Folgenden:

  • Warum Bekleidungshersteller künftig für Sammlung und Entsorgung alter Textilien zahlen sollen.
  • Wie Deutschland Fast-Fashion-Importe aus China mit dem neuen Textilgesetz stärker belasten will.
  • Weshalb Umweltschützer Schneiders Gesetzesvorhaben als zahnlos und wirkungslos kritisieren.

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