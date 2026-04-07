Politik

Schwarzer April: Inflation von bis zu 5 Prozent möglich

Es ist laut IEA die "schwerste fossile Energiekrise unserer Zeit" – und die Inflation zieht bereits spürbar an. Experten warnen vor einem historischen Preis-Schock, der Industrie und Verbraucher gleichzeitig trifft.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.04.2026 14:28
Lesezeit: 4 min
Schwarzer April: Inflation von bis zu 5 Prozent möglich
Öl, Gas, Nahrung: Ein multipler Schock trifft die Weltwirtschaft. Warum Experten vor der schwersten Energiekrise unserer Zeit warnen. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

"Schwerste fossile Energiekrise unserer Zeit": Experten warnen vor globalem PreisschockDie Warnungen verdichten sich. Während der Krieg im Nahen Osten eskaliert und zentrale Energierouten blockiert...

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