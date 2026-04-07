Schwarzer April: Inflation von bis zu 5 Prozent möglich

Öl, Gas, Nahrung: Ein multipler Schock trifft die Weltwirtschaft. Warum Experten vor der schwersten Energiekrise unserer Zeit warnen. (Foto: ChatGPT)

Öl, Gas, Nahrung: Ein multipler Schock trifft die Weltwirtschaft. Warum Experten vor der schwersten Energiekrise unserer Zeit warnen. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

"Schwerste fossile Energiekrise unserer Zeit": Experten warnen vor globalem PreisschockDie Warnungen verdichten sich. Während der Krieg im Nahen Osten eskaliert und zentrale Energierouten blockiert...

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