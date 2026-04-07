Siemens-Healthineers-Aktie fällt: Goldman senkt Kursziel deutlich

Siemens-Healthineers-Aktie fällt: Goldman Sachs senkt Kursziel

Die Siemens-Healthineers-Aktie gerät unter Druck: Goldman Sachs hat das Kursziel von 52 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung bleibt aber auf „Neutral“. Analyst Richard Felton überprüfte vor der Berichtssaison die Prognosen für europäische Medizintechnik-Konzerne und signalisiert besonders für das Diagnostikgeschäft von Siemens Healthineers Vorsicht.

Aktuell notiert die Siemens-Healthineers-Aktie bei 36,20 Euro (Xetra, Dienstag, 7.4., 11:14 Uhr).

Diagnostikgeschäft bremst Siemens-Healthineers-Aktie

Das Diagnostiksegment gilt als Schwachstelle. Schwächere Nachfrage und regionale Belastungen wirken sich negativ auf das Geschäft aus. Während margenstarke Bereiche wie bildgebende Verfahren stabil bleiben, fehlt im Diagnostikgeschäft derzeit die Dynamik. Diese Entwicklung belastet die Siemens-Healthineers-Aktie spürbar.

Anteilsabbau durch Siemens drückt auf die Aktie

Zusätzlich erhöht der geplante Rückzug des Mutterkonzerns Siemens den Druck auf die Aktie. Anleger sorgen sich, dass ein Anteilsabbau kurzfristig zu Verkaufsdruck führen könnte und gleichzeitig die finanzielle Flexibilität von Siemens Healthineers einschränkt. Weiterlesen Hebel-ETF-Boom: Der Trend, den Millionen handeln – aber kaum jemand versteht

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Analysten uneinig über Perspektiven der Siemens-Aktie

Während Goldman Sachs vorsichtig agiert, sehen andere Analysten weiterhin Chancen. Die Siemens-Aktie bewegt sich zwischen strukturellem Vertrauen in das Geschäftsmodell und kurzfristigen Risiken. Die kommenden Quartalszahlen werden entscheidend sein, um die Perspektiven für Anleger klarer zu machen.

Fazit für Anleger

Die Siemens-Healthineers-Aktie bleibt attraktiv für langfristige Investoren, doch kurzfristige Risiken steigen. Besonders das Diagnostikgeschäft und der Anteilsabbau durch Siemens könnten die Aktie belasten. Wer in die Siemens-Aktie investieren möchte, sollte die weitere Geschäftsentwicklung genau beobachten.