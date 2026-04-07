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Gaslighting im Job: Wenn Manipulation zur Strategie wird – und wie Sie sich schützen

Ein Gespräch im Büro, ein scheinbar harmloser Kommentar – und plötzlich zweifeln Beschäftigte an sich selbst. Gaslighting und andere Formen der Manipulation am Arbeitsplatz sind verbreiteter, als viele denken. Doch woran erkennt man diese Strategien im Job?