Rheinmetall-Aktie unter Druck: Warum der DAX-Wert trotz Milliardenaufträgen fällt

Rheinmetall-Aktie aktuell: Anleger bleiben vorsichtig

Die Rheinmetall-Aktie steht aktuell massiv unter Druck. Trotz voller Auftragsbücher, positiver Analystenkommentare und ambitionierter Wachstumsziele hat der Rheinmetall-Aktienkurs zuletzt deutlich nachgegeben. Anleger fragen sich: Was steckt hinter der Schwäche des DAX-Werts?

In der vergangenen Woche hat die Rheinmetall-Aktie rund 11 Prozent ihres Wertes verloren. Notierte das Papier zuvor noch bei knapp 1.500 Euro, liegt der Rheinmetall-Aktienkurs aktuell nur noch bei annähernd 1.340 Euro. Allein am Freitag ging es um gut 6,2 Prozent nach unten. Zum Wochenschluss stand die Aktie bei 1.319 Euro auf Xetra und etwa 1.349 Euro in München. Auch auf Jahressicht ist der Rückgang deutlich: Im laufenden Jahr hat die Rheinmetall-Aktie bereits 13,2 Prozent verloren. Der Kursrutsch überrascht, denn operativ läuft es beim Rüstungskonzern weiterhin gut. Dennoch zeigt sich, dass Investoren beim DAX-Wert zunehmend vorsichtig agieren.

Zum Start in die neue Handelswoche zeigt sich die Rheinmetall-Aktie aktuell einigermaßen stabil. Bei rund 1.345 Euro liegt das Papier des Düsseldorfer Rüstungskonzerns im XETRA-Handel über zwei Prozent im Plus.

Schwäche trotz starker Auftragslage

Fundamental gibt es kaum negative Nachrichten. Der Rüstungskonzern hat sich zuletzt mehrere Großaufträge gesichert. Besonders hervorzuheben ist ein Rahmenvertrag mit der Bundeswehr über Kamikazedrohnen mit einem Gesamtvolumen von bis zu 2,4 Milliarden Euro. Ein erster Abruf bringt rund 300 Millionen Euro für etwa 2.500 Einheiten.

Zudem arbeitet Rheinmetall an innovativen Projekten wie dem autonomen Wasserfahrzeug Kraken K3 Scout sowie an neuen Satelliten- und Drohnensystemen. Der Auftragsbestand liegt inzwischen bei fast 64 Milliarden Euro. Auch die Perspektiven sind ambitioniert: Der Umsatz soll im laufenden Jahr auf 14,2 bis 14,5 Milliarden Euro steigen. Langfristig werden sogar 40 bis 45 Milliarden Euro bis 2030 erwartet. Dennoch spiegelt sich diese Entwicklung nicht im Rheinmetall-Aktienkurs wider.

Technische Schwäche belastet den Kurs der Rheinmetall-Aktie

Ein wesentlicher Grund für den Druck auf die Rheinmetall-Aktie liegt in der Charttechnik. Der wichtige Support bei 1.410 Euro wurde unterschritten, ebenso die Zone zwischen 1.322 und 1.336 Euro. Damit befindet sich der DAX-Wert in einem klaren Abwärtstrend.

Die Aktie notiert deutlich unter wichtigen Indikatoren: Rund -18,7 Prozent unter dem GD 100 und -22,1 Prozent unter der 200-Tage-Linie. Auch der EMA 200 bei 1.583,40 Euro ist aktuell weit entfernt. Weitere Hürden liegen beim EMA 20 bei 1.474,50 Euro und der 50-Tage-Linie bei 1.541,70 Euro. Technische Indikatoren bestätigen die Schwäche: Der RSI liegt bei 44,23 und damit unter der wichtigen Marke von 50. Der Chaikin Money Flow notiert bei -0,06, während der Stochastic RSI mit 0,00 und 7,38 ein aktives Verkaufssignal liefert.

Rheinmetall-Aktie: Topformation vollendet – Indikatoren zeigen extreme Schwäche

Charttechniker sehen sogar die Gefahr, dass eine Topformation zwischen 1.944/1.966 Euro und dem Allzeithoch bei 2.008 Euro abgeschlossen wurde. Sollte die Rheinmetall-Aktie wichtige Unterstützungen nicht zurückerobern, drohen weitere Verluste.

Ein stabiler Anstieg über 1.322/1.336 Euro könnte kurzfristig eine Erholung bis 1.395/1.410 Euro ermöglichen. Andernfalls sind Rückgänge bis 1.200 Euro oder sogar darunter denkbar. Einige Analysten halten sogar Kurse in Richtung 1000 Euro für möglich.

Marktstimmung und Skepsis

Neben der Charttechnik spielt auch die Marktstimmung eine Rolle. Trotz geopolitischer Spannungen und steigender Verteidigungsausgaben bleibt die Nachfrage nach Rüstungsaktien verhalten. Der Rüstungskonzern Rheinmetall leidet damit unter einer generellen Skepsis gegenüber der Branche.

Dabei sind die Rahmenbedingungen eigentlich günstig: EU und NATO planen höhere Investitionen in Verteidigung. Auch neue Geschäftsfelder wie synthetische Kraftstoffe oder Weltraumprojekte bieten Potenzial.

Rheinmetall-Aktie: Analysten bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Schwäche sehen Analysten weiterhin Chancen für die Rheinmetall-Aktie. Häuser wie Jefferies und Bernstein Research haben Kursziele von über 2.000 Euro ausgegeben. Im Durchschnitt werden etwa 2050 Euro genannt, was ein Potenzial von über 50 Prozent bedeutet. Die Diskrepanz zwischen Fundamentaldaten und Börsenbewertung bleibt damit groß. Für Anleger stellt sich die Frage, wann der Markt die positiven Aussichten des DAX-Werts wieder stärker berücksichtigt.

Die Rheinmetall-Aktie zeigt aktuell ein widersprüchliches Bild. Während der Rüstungskonzern operativ wächst und von milliardenschweren Aufträgen profitiert, bleibt der Rheinmetall-Aktienkurs unter Druck. Kurzfristig dominieren technische Schwäche und skeptische Anlegerstimmung. Langfristig könnten jedoch die starken Fundamentaldaten wieder in den Fokus rücken. Entscheidend wird sein, ob der DAX-Wert wichtige charttechnische Marken zurückerobern kann – und ob das Vertrauen der Investoren zurückkehrt.