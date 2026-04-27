Finanzen

Commerzbank-Aktie: BofA-Empfehlung und Bafin-Urteil treiben Aktienkurs

Nach schwachen Tagen sorgen eine neue Analystenempfehlung und eine Urteil der Finanzaufsicht Bafin für Bewegung bei der Commerzbank-Aktie. Anleger reagieren prompt, doch die Hintergründe gehen tiefer als kurzfristige Impulse. Steckt hinter der BofA-Empfehlung nachhaltiges Potenzial oder nur eine Momentaufnahme?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
27.04.2026 11:50
Aktualisiert: 27.04.2026 11:50
Lesezeit: 3 min
Commerzbank-Aktie: BofA-Empfehlung und Bafin-Urteil treiben Aktienkurs
Der Commerzbank-Aktienkurs reagiert auf eine positive BofA-Empfehlung. (Foto: dpa) Foto: Helmut Fricke

Im Folgenden:

  • Warum sorgt die BofA-Empfehlung für neue Dynamik?
  • Wie stark kann sich der Commerzbank-Aktienkurs noch erholen?
  • Welche Rolle spielt eine mögliche Übernahme durch Unicredit?

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