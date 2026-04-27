Finanzen

Renk-Aktie: Fünf Faktoren für die Rekordzahlen des Augsburger Panzergetriebe-Herstellers

Rekordumsatz, volle Auftragsbücher, starkes US-Geschäft: Der Augsburger Panzergetriebe-Hersteller Renk profitiert massiv vom Rüstungsboom. An der Börse spiegelt sich das derzeit kaum wider. Fünf Gründe, warum der Konzern trotzdem auf Kurs bleibt.
Autor
avtor
Carsten Schmidt
27.04.2026 10:21
Lesezeit: 4 min
Renk-Aktie: Fünf Faktoren für die Rekordzahlen des Augsburger Panzergetriebe-Herstellers
Ein Fertiges Getriebe vom Typ HSWL-354 bei der offiziellen Eröffnung der neuen modularen Produktion beim Panzergetriebehersteller Renk (Foto: dpa). Foto: Peter Kneffel

Im Folgenden:

  • Warum die Renk-Aktie vom Rüstungsboom stärker profitiert als die Konkurrenz
  • Wie der Konzern trotz massivem Wachstum profitabel bleibt
  • Warum Exportblockaden und Leerverkäufer den Aktienkurs belasten
  • Was der Rekordauftragseingang in den USA für die Zukunft bedeutet

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Carsten Schmidt
Carsten Schmidt ist seit Januar 2024 freier Autor für die Deutschen Wirtschafts­nachrichten. Der Finanz- und Wirtschaftsjournalist ist seit über zehn Jahren für verschiedene Wirtschafts- und Finanzmedien aktiv, unter anderem für CAPinside, DASINVESTMENT.com, multiasset.com, das private-banking-magazin.de sowie den Norddeutschen Rundfunk und die Lübecker Nachrichten. Darüber hinaus war er unter anderem für die HypoVereinsbank und verschiedene Kommunikationsagenturen tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf Finanzmärkten und Fondsanalysen sowie Mittelstand und Wirtschaftspolitik. Carsten Schmidt ist Diplom-Germanist und Mitgründer des Surf- und Outdoormagazins Waves & Woods (2017).
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