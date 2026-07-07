Politik

Trump setzt Nato unter Druck

Donald Trump sorgt beim Nato-Gipfel in Ankara erneut für Spannungen und stellt die Loyalität europäischer Verbündeter infrage. Während die Allianz Geschlossenheit demonstrieren will, wachsen die Konflikte über Verteidigungsausgaben, Iran-Krieg und Europas Rolle im Bündnis.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
07.07.2026 15:23
Aktualisiert: 07.07.2026 15:23
Lesezeit: 4 min
Trump setzt Nato unter Druck
US-Präsident Donald Trump gibt dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bei seiner Ankunft zum NATO-Gipfel die Hand. (Foto: dpa) Foto: Alex Brandon

Im Folgenden:

  • Warum Trump die Nato-Partner erneut scharf kritisiert.
  • Welche Folgen seine Forderungen für Europas Sicherheit haben.
  • Wie Deutschland zwischen Washington und mehr Eigenständigkeit balanciert.

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