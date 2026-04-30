Politik

VW-Aktie unter Druck: Volkswagen im Abwärtsstrudel – Radikalkurs gegen Milliarden-Verlust

Der Abwärtstrend bei Europas größtem Automobilhersteller setzt sich unvermindert fort: Volkswagen kämpft zum Jahresauftakt 2026 mit massiven Gewinneinbußen von fast 30 Prozent. Um den Konzern aus der Krise zu steuern, setzt Vorstandschef Oliver Blume nun auf eine radikale Strategie aus neuen Modellen für den chinesischen Markt, einer Straffung der Modellpalette und dem Einstieg in das Rüstungsgeschäft.