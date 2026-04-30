Panorama

Schlappe für Kulturstaatsminister: Gericht stoppt Weimers Kritik an Buchladen

In einem juristischen Kräftemessen hat das Verwaltungsgericht Berlin dem Kulturstaatsminister Wolfram Weimer klare Grenzen aufgezeigt. In einer Eilentscheidung wurde dem Minister untersagt, die Betreiber einer Berliner Buchhandlung öffentlich als „politische Extremisten“ zu bezeichnen. Der Fall sorgt für Aufsehen, da er die Neutralitätspflicht staatlicher Organe im Rahmen des Deutschen Buchhandlungspreises in den Fokus rückt.