Wirtschaft

Eurozone: Inflation schnellt wegen Iran-Kriegs auf 3,0 Prozent hoch

Steigende Ölpreise infolge des Iran-Krieges sorgen in der Eurozone für neuen Inflationsdruck. Verbraucher müssen erneut tiefer in die Tasche greifen, während die EZB vor einer schwierigen Entscheidung steht. Drohen weitere Belastungen für Wirtschaft, Unternehmen und private Haushalte?