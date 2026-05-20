Politik

Ölreserven vor dem Kipppunkt: IEA schlägt Alarm wegen neuer Ölpreisschocks

Die weltweiten Ölreserven schrumpfen in einem Tempo, das selbst erfahrene Energiemanager alarmiert. Die IEA warnt vor knappen Beständen, gestörten Lieferwegen und neuen Preissprüngen. Für Verbraucher, Unternehmen und Anleger wird damit eine alte Frage wieder akut: Wie stabil ist die Energieversorgung, wenn der Krieg im Nahen Osten die Märkte weiter belastet?