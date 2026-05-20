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Deutsche Banken bekommen Konkurrenz: JPMorgan Chase startet Angriff auf deutsche Sparer

Deutschlands Bankenbranche bekommt prominente Konkurrenz aus den USA. JPMorgan Chase Deutschland startet im lukrativen Privatkundengeschäft und lockt mit hohen Tagesgeldzinsen. Für Verbraucher klingt das attraktiv – doch was passiert nach Ablauf der Lockangebote?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
20.05.2026 11:35
Aktualisiert: 20.05.2026 11:35
Lesezeit: 2 min
Deutsche Banken bekommen Konkurrenz: JPMorgan Chase startet Angriff auf deutsche Sparer
JP Morgan Chase startet auf dem deutschen Markt und bietet hohe Tagesgeldzinsen. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum setzt JPMorgan plötzlich auf deutsche Sparer?
  • Welche Zinsen bietet Chase Deutschland wirklich?
  • Wie reagieren deutsche Banken auf die neue Konkurrenz?

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