Wirtschaft

Schutz vor Schuldenfallen: Bundestag verschärft Regeln für Kredite

Ob beim schnellen Online-Kauf oder dem klassischen Bankgespräch – für Verbraucher gelten künftig strengere Leitplanken bei der Kreditvergabe. Mit der Umsetzung einer EU-Richtlinie hat der Bundestag ein umfassendes Reformpaket verabschiedet, das die Hürden für die Kreditwürdigkeit anhebt und gleichzeitig die Privatsphäre der Kunden stärkt. Damit reagiert die Politik auf die wachsende Gefahr der Überschuldung in Zeiten des digitalen Shoppings.