Politik

Drohnenalarm in Litauen: Staatsspitze in Sicherheit gebracht – Nato in Alarmbereitschaft

Plötzlicher Luftalarm in der litauischen Hauptstadt sorgt für Unruhe: Behörden reagieren mit drastischen Maßnahmen, sogar die Staatsspitze wird in Sicherheit gebracht. Auslöser soll ein verdächtiges Flugobjekt nahe Belarus gewesen sein. Doch wie groß war die tatsächliche Gefahr wirklich?