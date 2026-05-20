Wirtschaft

Neue Risiken für die Wirtschaft? Erzeugerpreise in Deutschland steigen so stark wie seit 2023 nicht

Die deutschen Erzeugerpreise steigen überraschend stark – so kräftig wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Vor allem geopolitische Spannungen und höhere Metallpreise treiben die Entwicklung an. Experten hatten zwar mit einem Plus gerechnet, doch die aktuellen Zahlen werfen neue Fragen auf.