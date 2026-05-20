Politik

Armee-Ranking 2026: Wie Staaten ihre Militärmacht wirklich messen

Militärmacht bemisst sich 2026 nicht mehr allein an Truppenstärke, Waffenarsenalen und Verteidigungshaushalten. Welche Staaten können ihre Armeen unter realem Druck so mobilisieren, führen und versorgen, dass aus Größe tatsächliche Schlagkraft wird?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
20.05.2026 05:46
Lesezeit: 8 min
Armee-Ranking 2026: Wie Staaten ihre Militärmacht wirklich messen
Militärmacht entscheidet sich vor allem daran, ob Armeen Truppenstärke, Technologie, Logistik und Führung auf dem Schlachtfeld wirksam zusammenbringen können (Foto: dpa) Foto: Hauke-Christian Dittrich

Im Folgenden:

  • Warum Truppenstärke allein kaum noch über militärische Stärke entscheidet.
  • Weshalb die Ukraine in klassischen Ranglisten weit unterschätzt wird.
  • Welche Rolle Slowenien im NATO-Verbund trotz begrenzter Eigenkapazitäten spielt.

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