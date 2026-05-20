Politik

Armee-Ranking 2026: Wie Staaten ihre Militärmacht wirklich messen

Militärmacht bemisst sich 2026 nicht mehr allein an Truppenstärke, Waffenarsenalen und Verteidigungshaushalten. Welche Staaten können ihre Armeen unter realem Druck so mobilisieren, führen und versorgen, dass aus Größe tatsächliche Schlagkraft wird?