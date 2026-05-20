Politik

EU-USA-Zolleinigung: USA bekommen Zollvorteile unter Vorbehalt

Mit einem neuen Kompromiss will die EU einen Handelskonflikt mit den USA verhindern. Doch die Einigung steht unter Vorbehalt, denn Washington droht weiterhin mit höheren Zöllen. Kann das Abkommen Europas Wirtschaft wirklich schützen?