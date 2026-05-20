Politik

EU-USA-Zolleinigung: USA bekommen Zollvorteile unter Vorbehalt

Mit einem neuen Kompromiss will die EU einen Handelskonflikt mit den USA verhindern. Doch die Einigung steht unter Vorbehalt, denn Washington droht weiterhin mit höheren Zöllen. Kann das Abkommen Europas Wirtschaft wirklich schützen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
20.05.2026 07:58
Lesezeit: 3 min
EU-USA-Zolleinigung: USA bekommen Zollvorteile unter Vorbehalt
Die EU gewährt den USA neue Zollvorteile, knüpft diese jedoch an Bedingungen. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum droht Donald Trump erneut mit höheren Autozöllen?
  • Welche Vorteile erhalten die USA durch den neuen Zollpakt?
  • Wann könnte die EU die Zollvorteile wieder stoppen?

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