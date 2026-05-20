Panorama

Milliarden für den Zivilschutz: So will Deutschland künftig besser auf Krisen reagieren

Deutschland will Milliarden in den Zivil- und Bevölkerungsschutz investieren. Neue Fahrzeuge, moderne Technik und mehr Personal sollen das Land krisenfester machen. Doch Experten warnen: Geld allein reicht nicht aus. Vor allem beim Ehrenamt und der privaten Vorsorge bestehen weiterhin erhebliche Schwächen.