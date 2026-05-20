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Milliarden für den Zivilschutz: So will Deutschland künftig besser auf Krisen reagieren

Deutschland will Milliarden in den Zivil- und Bevölkerungsschutz investieren. Neue Fahrzeuge, moderne Technik und mehr Personal sollen das Land krisenfester machen. Doch Experten warnen: Geld allein reicht nicht aus. Vor allem beim Ehrenamt und der privaten Vorsorge bestehen weiterhin erhebliche Schwächen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
20.05.2026 08:10
Lesezeit: 3 min
Milliarden für den Zivilschutz: So will Deutschland künftig besser auf Krisen reagieren
Die Bundesregierung stärkt den Bevölkerungsschutz mit Milliarden Euro. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum plant die Bundesregierung jetzt Milliarden für den Bevölkerungsschutz?
  • Welche Rolle spielt das THW bei möglichen Krisenszenarien?
  • Wie sollen Bürger sich auf Notlagen vorbereiten?

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