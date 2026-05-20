Politik

Bio-Landwirtschaft: Die EU nimmt das Bio-Siegel an die Kandare

Bio soll einfacher werden, doch genau das könnte für Händler, Bauern und Importeure kompliziert werden. Die EU will ihr Bio-Siegel schützen, Bürokratie senken und zugleich strengere Maßstäbe für Importware setzen. Am Ende entscheidet sich, ob Verbraucher mehr Klarheit bekommen oder ein ohnehin empfindlicher Markt neue Reibungspunkte erlebt.