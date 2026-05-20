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Abwicklung: Nach Hammer-Insolvenz wächst die Angst vor weiteren Pleiten

Nach mehreren Insolvenzen und zahlreichen Filialschließungen steht die Hammer-Abwicklung offenbar endgültig bevor. Die traditionsreiche Handelskette verschwindet zunehmend vom Markt, während der Druck auf den gesamten Einzelhandel weiter steigt. Können Händler dem schwachen Konsum und dem Onlineboom überhaupt noch standhalten?