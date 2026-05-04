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Tegut-Übernahme: Das sind die Folgen für Verbraucher und den Wettbewerb

Mit dem Verkauf von Tegut steht eine bekannte Supermarktkette vor dem Aus. Die Tegut-Übernahme durch Edeka und Rewe könnte den Wettbewerb weiter verschärfen. Doch welche Folgen hat das für Verbraucher, Lieferanten und den Markt insgesamt?
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Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.05.2026 12:32
Aktualisiert: 04.05.2026 12:32
Lesezeit: 2 min
Tegut-Übernahme: Das sind die Folgen für Verbraucher und den Wettbewerb
Die Tegut-Übernahme durch Edeka und Rewe könnte den Markt verändern. (Foto: dpa) Foto: Andreas Arnold

Tegut-Übernahme: Verkauf von Tegut sorgt für Unsicherheit im Handel und bei Verbrauchern

Die geplante Tegut-Übernahme sorgt derzeit für erhebliche Unruhe im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Der Schweizer Konzern Migros hat entschieden, sich aus Deutschland zurückzuziehen, was den Verkauf von Tegut notwendig macht. Damit steht eine traditionsreiche Kette mit rund 300 Filialen vor dem Aus. Laut Berichten sollen alle Märkte geschlossen werden, während parallel Verhandlungen über eine Aufteilung laufen. Die Tegut-Übernahme könnte damit tiefgreifende Veränderungen im Markt auslösen.

Im Zentrum der Debatte steht der geplante Verkauf von Tegut an große Wettbewerber. Rund 200 Märkte sollen an Edeka gehen, etwa 40 Filialen an Rewe. Diese Tegut-Übernahme ist jedoch noch nicht endgültig beschlossen, da das Bundeskartellamt zustimmen muss. Der Verkauf von Tegut wird von Wettbewerbshütern genau geprüft, da bereits heute die großen Vier – Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarz-Gruppe – rund 85 Prozent des Marktes kontrollieren. Eine weitere Konzentration durch die Tegut-Übernahme könnte diese Dominanz verstärken.

Tegut-Übernahme könnte Wettbewerb vor Ort schwächen

Experten warnen vor den Folgen. Der Kasseler Wissenschaftler Helmut Holzapfel sieht durch den Tegut-Verkauf die Gefahr lokaler Monopole. Besonders problematisch sei, dass Filialen oft in direkter Nähe bestehender Märkte von Edeka oder Rewe liegen. „Für die Menschen hätte eine solche Monopolisierung sehr starke Nachteile, da es längere Wege erfordern würde, konkurrierende Angebote nachzufragen oder zu vergleichen.“ Der Verkauf von Tegut könne somit nicht nur den Wettbewerb schwächen, sondern auch die Nahversorgung in kleineren Orten beeinträchtigen.

Auch andere Stimmen äußern Bedenken. Kartellrechtler und Organisationen kritisieren die wachsende Marktmacht der großen Handelsketten. Die Tegut-Übernahme wird daher als möglicher Wendepunkt gesehen, an dem sich entscheidet, wie stark der Wettbewerb im deutschen Einzelhandel künftig noch ist. Das Verfahren beim Kartellamt dürfte entsprechend komplex und langwierig werden.

Für viele regionale Produzenten bringt der Tegut-Verkauf erhebliche Unsicherheiten mit sich. Tegut galt lange als Vorreiter für Bio-Produkte und regionale Lieferketten. Landwirte und Lieferanten fürchten nun um ihre Absatzwege. Christoph Jestädt, der Tegut seit Jahren beliefert, beschreibt die Situation so: "Wir müssen jetzt schauen, wie wir reagieren." Zwar zeigen Edeka und Rewe Interesse an regionalen Produkten, doch ob bestehende Partnerschaften fortgeführt werden, ist offen.

Migros zieht Konsequenzen: Gründe für die Tegut-Übernahme

Die wirtschaftlichen Gründe für den Verkauf von Tegut liegen laut Migros in anhaltenden Problemen. Trotz massiver Kosteneinsparungen sei es nicht gelungen, das Unternehmen langfristig wirtschaftlich stabil aufzustellen. Gleichzeitig hat sich das Konsumverhalten verändert: Viele Verbraucher achten stärker auf Preise, während Discounter zunehmend auch Bio-Produkte anbieten. Damit hat Tegut sein früheres Alleinstellungsmerkmal verloren.

Auch für die rund 7.400 Beschäftigten ist die Tegut-Übernahme ein Einschnitt. Zwar verfolgen Migros, Edeka und Rewe das Ziel, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten, doch konkrete Perspektiven fehlen bislang. Wie viele Filialen tatsächlich weitergeführt werden und unter welcher Marke sie künftig auftreten, ist noch unklar.

Für Verbraucher könnte die Tegut-Übernahme kurzfristig niedrigere Preise bedeuten. Langfristig warnen Experten jedoch vor sinkender Vielfalt und Qualität. Der Verkauf von Tegut steht damit exemplarisch für einen strukturellen Wandel im Handel, bei dem kleinere Anbieter zunehmend unter Druck geraten. Ob die Tegut-Übernahme wie geplant umgesetzt wird, hängt nun maßgeblich vom Bundeskartellamt ab. Die Entscheidung dürfte weitreichende Folgen für Wettbewerb, regionale Strukturen und Verbraucher in Deutschland haben.

Tegut-Übernahme als Wendepunkt im Handel

Die Tegut-Übernahme steht beispielhaft für den strukturellen Wandel im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Der Rückzug von Migros und der Verkauf von Tegut verstärken die Marktmacht großer Ketten wie Edeka und Rewe. Kurzfristig könnten Verbraucher von günstigeren Preisen profitieren, doch langfristig drohen Nachteile bei Vielfalt, Qualität und regionaler Versorgung. Besonders kleinere Anbieter und Produzenten geraten zunehmend unter Druck. Entscheidend wird sein, wie das Bundeskartellamt die Tegut-Übernahme bewertet und welche Auflagen es setzt. Klar ist: Der Verkauf von Tegut könnte die Wettbewerbslandschaft nachhaltig verändern und weitreichende Folgen für den gesamten Markt haben.

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